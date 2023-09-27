Во Владимире пьяный мужчина попытался зарезать мужа своей подруги. Судом удовлетворено ходатайство...

Во Владимире пьяный мужчина попытался зарезать мужа своей подруги.Судом удовлетворено ходатайство следователя регионального управления СК о заключении под стражу на 2 месяца 24-летнего жителя Юрьев-Польского района, подозреваемого в покушении на убийство.По версии следствия, ночью 22 сентября в пьяном виде он вместе со своей близкой знакомой приехал на место работы ее супруга и с целью убийства внезапно нанес ему несколько ударов ножом.Однако потерпевший оказал сопротивление и благодаря своевременной госпитализации остался в живых.Следователями проведен осмотр места происшествия, изъято предполагаемое орудие преступления и иные вещественные доказательства, назначен комплекс судебных экспертиз, допрашиваются свидетели.Фото: https://www.pxfuel.com