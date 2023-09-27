Во Владимире становится все меньше парковочных мест Владимирских автолюбителей лишили еще одной...

Во Владимире становится все меньше парковочных местВладимирских автолюбителей лишили еще одной автомобильной стоянки. Мэрия областного центра сдала в аренду участок земли у пятой городской больницы, на котором раньше пациенты могли припарковать свои авто. Что там теперь будет? - узнала наша съемочная группа.Типичное утро в больничном городке на Добросельской. Чтобы занять очередь к врачу, нужно успеть занять место на парковке.- Вот так катаешься, ищешь место.Загнанные в тупик, водители сдают назад, караулят уезжающих и укатывают остатки газона. Единственная стоянка, где еще недавно можно было оставить машину, обнесена забором. Для чиновников это - пустое место. С легкой руки мэрии клочок муниципальной земли сдан в аренду на два года. Под строительство служебного гаража.Владимир, пациент поликлиники:- Было плохо, а стало-то еще хуже, по-моему. Плохая была парковка, я думал, хоть асфальтируют, сделают для всех, чтобы было нормально. А тут еще будет другой гараж?- А где вообще тогда вставать-то?Договор заключен с индивидуальным предпринимателем Кравцовым. Человек с похожей фамилией возглавляет совет директоров сети частных медцентров. Рядом - как раз один из ее филиалов.Игорь Ефремов, и.о. начальника управления по связям с общественностью и СМИ администрации г. Владимира:- По этому земельному участку, который у "Палитры", о котором Вы меня спрашиваете, будет со временем принято какое-то решение по организации альтернативного места парковки. Сейчас конкретно не могу сказать, как это будет решено, но то, что этот вопрос встанет и будут обращения жителей, и они будут многочисленными, и даже здравый смысл подсказывает, что это придется делать.Что бывает, когда прибольничная земля уходит из-под колес, владимирцы отлично знают. Вот так обивают пороги посетители детской поликлиники во дворах на Добросельской. Молодая мама Полина Кислова недоумевает, как долго еще власти будут отгораживаться от проблемы.Полина Кислова, жительница г. Владимира:- Я понимаю, что эти заборы антитеррористические и какие-то штуки-дрюки, все вот эти вот социальные учреждения закрыты, но блин, такая огромная площадь, можно же как-то выделить парковку? И жителей домов я понимаю, и жителей гаражей понимаю, что им не нравится, что здесь ставят, а где ставить непонятно.Жители дома в Ново-Ямском переулке потратились на шлагбаум, чтобы пациенты первой поликлиники не ломились к ним во двор.- У меня двое детишек. Нельзя было вообще выйти даже из подъезда, мы их вот так хватали.Стоянка и близлежащие подворотни забиты машинами. Места себе не находят и автолюбители с детьми у поликлиники на Студеной горе. Но сколько ни жаловались, ни к чему хорошему это никогда не приводило.- Печально постоянно приезжаешь сюда и постоянно нет места для парковки здесь. Тут всё закрыто. Так, ладно, извините. Я мужчину выпущу.Дарья Давыдова, Андрей Синягин. "Вести-Владимир".