Мошенники изобрели очередную схему обмана граждан и начали рассылать пользователям «Телеграма» сообщения, которые якобы написали руководители судов.
Мошенники изобрели очередную схему обмана граждан и начали рассылать пользователям «Телеграма» сообщения, которые якобы написали руководители судов. Об этом 26 сентября рассказала пресс-служба .
В ведомстве рекомендуют жителям 33-го региона не открывать странные письма в мессенджере и не вступать с их отправителями в переписку. В сообщениях могут содержаться вредоносные программы или ссылки на сайты аферистов. Главное – не дать мошенникам никакой информации о себе и своих счетах.
«Напоминаем, что Владимирским областным судом для рассылки официальных электронных писем используется почтовый ящик [email protected]
», – говорится в сообщении пресс-службы.