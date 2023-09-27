Во Владимирской области готовится к открытию национальный туристический маршрут Былинный путь В...

Во Владимирской области готовится к открытию национальный туристический маршрут "Былинный путь"В области готовится к открытию получивший статус национального туристический маршрут "Былинный путь". И уже разрабатываются ремесленные маршруты, один из которых пройдет через Гусь-Хрустальный. Что он будет включать и каким его хотят видеть сами гусевчане? Репортаж Кристины Ивановой.- Были и зелененькие, и синенькие, можно было укладывать как целый ковер на крыше.- Красота, в общем.Были даже целые "цветные" улицы. Сегодня, спустя полтора столетия, глазурованная мальцовская черепица сохранилась только на этой крыше - на доме причта. В Гусь-Хрустальном осталось семь таких прицерковных домиков 19 века, рассказывает писатель и краевед Николай Скулов. От "рабочих" мальцовских домов они отличаются архитектурой, но общий вид тот же: красный кирпич, белые наличники. Такими их приказал построить внук основателя Гусевского Хрустального завода Акима Мальцова, Иван Мальцов - дипломат и выдающийся русский промышленник.Николай Скулов, писатель, краевед, экскурсовод- Последнее его место службы - это была Франция. Он был секретарем посольства. И он наблюдал, как устроен быт фабричных рабочих в предместье Парижа.И что-то подобное обустроил здесь. 427 добротных красных домов на европейский фабричный манер. Селили туда рабочих Хрустального завода - тогда не очень прибыльного. Основной доход приносила текстильная фабрика. Но при этом лучше жили все же "хрустали".Николай Скулов, писатель, краевед, экскурсовод:- "Текстиль дает Гусю богатство, а хрусталь - славу". И население делилось также. Были пролетарии, именно текстильщики, которые жили в казармах коридорного типа. А "хрустали", как их называли, те, кто работал на Хрустальном заводе, они жили вот в этих домах.За провинности и, например, нарушение трудовой дисциплины рабочих выдворяли - на окраине даже была улица с неофициальным названием "Вышвырка".Жить в крепких мальцовских домах по-прежнему престижно, говорят местные. Практически центр города - но при этом сохраняются прелести загородной коттеджной жизни. И, конечно, сегодня большинство заводских "трехоконников" обросли современными пристройками.Кристина Иванова:- Все они хоть и жилые, но все же объекты культурного наследия. И следить за этим наследием обязаны жильцы. Причем, определенным образом. Вовремя ремонтировать, а точнее даже реставрировать, привлекая определенных специалистов. За этим следят в Госинспекции, регулярно выезжают на места и, к сожалению, нередко находят нарушения.- Мне кажется, это ответственно.Семья Яхаевых живет в доме с историей 9 лет. Сразу подписали охранное обязательство. Быть владельцем заводского наследия непросто, признаются люди. Зато чувствуешь себя причастным к сохранению истории своего родного города.Анна Яхаева, жительница г.Гусь-Хрустальный, владелец "мальцовского" дома:- Важно заботиться о доме. Вот мы как раз сейчас также приводим его в исторический вид, красим наши окна в белый цвет. Поскольку исторически мальцовский дом должен быть именно с белыми окнами.Сегодня в каждом из 247-ми сохранившихся мальцовских домов живут люди. Внешне типовые, домики все же отличаются. Здесь, например, кирпичные наличники похожи на стену замка, тут - арочные, на соседнем доме - уголком. Гусевчане с особым трепетом подмечают детали. И хотят, чтобы мальцовские домики вошли в новый региональный туристический маршрут. Уже разработан былинный путь - объединяющий Муром и Гороховец. И есть планы по созданию ремесленных маршрутов, включающих Мстеру и Гусь-Хрустальный. В городе стеклоделов туристам покажут Хрустальный завод, музеи стекла и граненого стакана. Николай Скулов уверен, говоря об истории стекольного дела страны, нельзя обойти эти дома. Уникальный пример гражданской застройки 19 века.Николай Скулов, писатель, краевед, экскурсовод:- Эти дома - они бесценные. Представляете, если бы это все было выложено плиточкой или там булыжничком. Ну, придать вид музейный хотя бы.Еще одна мечта хранителей гусевской истории - создание экспозиции в одном из мальцовских домов. Может, даже частной. Экспонаты для нее есть. На своих участках жители, например, регулярно находят фрагменты той самой утерянной цветной черепицы. Бережно собирают и приносят в местный краеведческий музей. Пока историю уникальных мальцовских домов можно посмотреть только там.Кристина Иванова, Андрей Синягин, "Вести-Владимир".