Во Владимирской области мужчина погасил микрокредит фальшивой купюрой. Александровским горсудом...

Во Владимирской области мужчина погасил микрокредит фальшивой купюрой.Александровским горсудом установлено, что в конце февраля – начале марта 31-летний подсудимый один поддельный банковский билет с номиналом 5 тысяч рублей передал работнику микрофинансовой организации в качестве возврата займа. А вторым расплатился в табачном магазине.В каждом случае мужчина получил в качестве сдачи денежные средства в размере более 4000 рублей, сообщила пресс-служба Александровского городского суда.Вину он признал и активно способствовал его расследованию, ранее к уголовной и административной ответственности не привлекался, имеет постоянную регистрацию и место жительства, где характеризуется удовлетворительно, трудоустроен.Судом подсудимому назначено наказание в виде лишения свободы на срок 1 год.Приговор в законную силу не вступил.Фото: https://www.pxfuel.com