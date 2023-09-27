Губернатор 33-его региона подписал постановление о распределении денежной помощи городам и районам, которые предоставили проекты развития туристической инфраструктуры на областном

Губернатор 33-его региона подписал постановление о распределении денежной помощи городам и районам, которые предоставили проекты развития туристической инфраструктуры на областном конкурсе и одержали победу. Об этом сообщает пресс-служба Владимирской области. По 6,3 млн рублей получили: – Собинский район (на обустройство пешеходного маршрута «По владимирским просёлкам»); – Муром ( на создание пешеходно-оздоровительного маршрута «7 ключей»); –