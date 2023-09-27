Обладателями гран-при регионального конкурса «Самая красивая деревня-2023» стали сёла Весь Суздальского района и Парковый Юрьев-Польского района.

Обладателями гран-при регионального конкурса «Самая красивая деревня-2023» стали сёла Весь Суздальского района и Парковый Юрьев-Польского района. Об этом проинформировала пресс-служба .Также первые места в своих категориях завоевали сёла Заречье Киржачского района, Верхозерье Меленковского района, Второво Камешковского района.Вместе с почётным титулом населённые пункты получают и деньги. Обладателям гран-при дают по 200 тыс. рублей, за первые места – по 100 тыс. рублей, за вторые и третьи – по 50 и 30 тыс. рублей.Как отметил первый заместитель губернатора Дмитрий Лызлов, конкурс на звание самой красивой деревни – наглядное доказательство того, что труд на благо малой родины приводит к воплощению больших проектов. Так, на выигранные средства призёры прошлых лет восстановили десятки колодцев и дорог, построили 25 детских и спортивных площадок и установили более 15 памятников односельчанам, погибшим в годы Великой Отечественной войны.