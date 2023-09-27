Соревнования пилотов FPV-дронов пройдут 28 и 29 сентября. Их организует региональная Федерация гонок дронов и детский технопарк «Кванториум-33». FPV-дроны – это квадрокоптеры, которые оснащены

Соревнования пилотов FPV-дронов пройдут 28 и 29 сентября. Их организует региональная Федерация гонок дронов и детский технопарк «Кванториум-33». FPV-дроны – это квадрокоптеры, которые оснащены камерой, передающей изображение на устройство пилоту в реальном времени. Участники будут соревноваться в управлении на трассе с препятствиями длиной около километра. Всего на соревнования зарегистрировалось 34 пилота. 33-ий регион представят участники