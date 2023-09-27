Операторы call-центров, упаковщики, водители и другие подобные профессии стали более востребованными у местного бизнеса. Вакансии сентября проанализировал сайт по поиску работы hh.ru. Этой

Операторы call-центров, упаковщики, водители и другие подобные профессии стали более востребованными у местного бизнеса. Вакансии сентября проанализировал сайт по поиску работы hh.ru. Этой осенью спрос на рабочих в области вырос на 69,6% относительно того же месяца прошлого года. В сфере “рабочий персонал” чаще всего ищут операторов call-центров, водителей, упаковщиков, разнорабочих, электромонтажников, токарей, слесарей, уборщиков, кладовщиков,