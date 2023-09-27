Во Владимирской области женщина отсудила 500 000 рублей у работодателя за травмированные на...

Во Владимирской области женщина отсудила 500 000 рублей у работодателя за травмированные на производстве руки.Матерью троих детей был подан иск к АО «Кольчугинский хлебокомбинат» о взыскании компенсации морального вреда в размере 500 000 рублей в связи с трудовым увечьем.Городским судом Кольчугина было установлено, что в результате несчастного случая она получила значительную утрату трудоспособности и установление группы инвалидности, сообщила пресс-служба судов Владимирской области.Основными причинами несчастного случая явились:- назначение пострадавшей на работу по специальности,- допуск её к выполнению работ на по специальности,- неудовлетворительная организация производства работ,- отсутствие контроля со стороны должностных лиц.Суд отметил, что какого-либо профессионального образования по специальности формовщик истец не имела, специального обучения перед допуском к работе не проходила.Учитывая семейное положение истца, длительность нахождения на лечении, перенесенные физические и нравственные страдания, невозможность дальнейшей работы по профессии, а также отсутствие с её стороны грубой неосторожности, решением суда от 22.05.2023 исковые требования удовлетворены в полном объеме.Решение вступило в законную силу.