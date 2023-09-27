Врач отделения медицинской профилактики владимирской городской клинической больницы № 5 Изабелла...

Врач отделения медицинской профилактики владимирской городской клинической больницы № 5 Изабелла Ивкова рассказала о плановой диспансеризацииВладимирские поликлиники приглашают граждан на плановую диспансеризацию. Кому полагается бесплатное обследование? В чем отличия программы для мужчин и женщин? И какие отклонения чаще всего удается выявить именно в ходе профилактического осмотра? В интервью "Вестям" рассказала опытный терапевт, врач отделения медицинской профилактики владимирской горбольницы №5 Изабелла Ивкова.