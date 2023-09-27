Елизавета Боярская не выходит на сцену.
Елизавета Боярская не выходит на сцену.
Сегодня 27 сентября должны были состояться две театральные
постановки с участием звезды российского театра и кино. Было
запланировано, что актриса Елизавета Боярская сыграет в проектах МДТ "Братья Карамазовы" и "Три
сестры".
Но спектаклей в этот день у нее не будет. Возможно, и последующие
постановки с популярной брюнеткой будут перенесены.
В последнее время актриса редко мелькает в интернет-пространстве.
В своих соцсетях она мало внимания уделяет поклонникам. Почти на два месяца знаменитость была вынуждена
отказаться от запланированных дел. В чем причина и почему все спектакли
отменили: куда пропала Елизавета Боярская?
Артистка не
выходит на сцену по причине заболевания, – сообщает . Как выяснилось,
актриса находится на больничном. Сейчас она придерживается режима самоизоляции
и набирается сил. Тест подтвердил наличие у Боярской коронавируса.
Вторая волна
ковида вместе с нестабильной питерской погодой, видимо, дали о себе знать.
И дочь Михаила Боярского подхватила заразу.
Актриса призналась,
что чувствует себя хорошо и идет на поправку. Также она сообщила, что скоро
планирует выходить на работу. Когда это произойдет — Елизавета Боярская не уточнила.
Поклонники ждут
возвращения звезды на сцену и надеются, что в самом ближайшем будущем
произойдет чудесное восстановление сил актрисы. Все-таки Елизавета Боярская полюбилась широкому кругу зрителей и является долгожданной персоной на торжественных мероприятиях.