Елизавета Боярская не выходит на сцену.

Елизавета Боярская не выходит на сцену.Сегодня 27 сентября должны были состояться две театральныепостановки с участием звезды российского театра и кино. Былозапланировано, что актриса Елизавета Боярская сыграет в проектах МДТ "Братья Карамазовы" и "Трисестры".Но спектаклей в этот день у нее не будет. Возможно, и последующиепостановки с популярной брюнеткой будут перенесены.В последнее время актриса редко мелькает в интернет-пространстве.В своих соцсетях она мало внимания уделяет поклонникам. Почти на два месяца знаменитость была вынужденаотказаться от запланированных дел. В чем причина и почему все спектаклиотменили: куда пропала Елизавета Боярская?Артистка невыходит на сцену по причине заболевания, – сообщает . Как выяснилось,актриса находится на больничном. Сейчас она придерживается режима самоизоляциии набирается сил. Тест подтвердил наличие у Боярской коронавируса.Вторая волнаковида вместе с нестабильной питерской погодой, видимо, дали о себе знать.И дочь Михаила Боярского подхватила заразу.Актриса призналась,что чувствует себя хорошо и идет на поправку. Также она сообщила, что скоропланирует выходить на работу. Когда это произойдет — Елизавета Боярская не уточнила.Поклонники ждутвозвращения звезды на сцену и надеются, что в самом ближайшем будущемпроизойдет чудесное восстановление сил актрисы. Все-таки Елизавета Боярская полюбилась широкому кругу зрителей и является долгожданной персоной на торжественных мероприятиях.