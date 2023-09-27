Популярный режиссер раскрыл подробности сюжета пьесы.

Популярный режиссер раскрыл подробности сюжета пьесы.Юрий Грымов уже более пяти лет является художественным руководителем театра "Модерн". Он успел запомниться зрителю, как режиссер с поистине необычными спектаклями. Еще не все успели отойти от прошлой невероятной постановки "Масквичи", как сценарист рассказал о выпуске еще одного шедевра.Юрий Грымов представил новый спектакль о семи нацистских преступниках. Пьесу написала коллега по театру Надежда Селиванова, опираясь на записи заключенных и другие исторические источники. Как только зритель заходит в зал, он видит на сцене скамью подсудимых Нюрнбергского процесса, на которой сидят семь сообщников фюрера. По очереди им дают слово, а после отправляют в замок Шпандау, из которого выйти суждено будет не всем."Цветы нам не нужны" показывает жизнь заключенных на длительный срок нацистов. Зритель вместе с ними проживает все это тяжелое время. Все события, происходящие тогда в мире, доходит до них обрывочными сообщениями по радио. А также по сюжету, как пишет , к ним приходит призрак Гитлера, который то зло ехидничает: "Я всегда буду здесь", то перевоплощается в главного героя "Великого диктатора".