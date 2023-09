Зерноуборочные комбайны Ростсельмаш – осознанный выбор владимирских аграриев 4CQwVszH9pUmKWmSPSg ...

2023 год позволил владимирским аграриям иметь хорошие виды на богатый урожай зерновых. Но этот положительный момент требует от сельхозпроизводителей и соответствующих решений в плане обеспечения современной зерноуборочной техникой. Убрать быстро и без потерь – основная задача уборочной кампании.Постоянная работа над модернизацией уже выпускаемых, вывод на рынок новых моделей техники, внедрение электронных систем мониторинга и автоуправления – визитная карточка компании Ростсельмаш. Признанием этого факта служит доверие к технике производителя, оказываемое хозяйствами Владимирской области на протяжении многих лет. Например, доля приобретаемых в регионе зерноуборочных комбайнов Ростсельмаш все последние годы неуклонно стремится к 100%. Мы поинтересовались: почему же специалисты отрасли принимают такое решение, да еще и практически единогласно?Общество с ограниченной ответственностью «Племзавод «Нива», расположенное в Суздальском районе, выращивает зерновые культуры на корм молочному скоту на площади около двух тысяч гектаров пашни. В парке техники хозяйства присутствуют зерноуборочные и кормоуборочные комбайны, тракторы производства Ростсельмаш. В 2023 году было принято решение приобрести еще один зерноуборочный комбайн ACROS 595 Plus. Главный инженер Сергей Якимов поделился отзывами о его работе.Фото. Комбайн ACROS 595 Plus.- Надежная, мощная машина, работать на которой комфортно и удобно, - говорит Сергей. – Работает без поломок. Это при том, что смена у нас по 12-14 часов.ACROS 595 Plus – комбайн универсальный, был задействован на уборке тритикале, ржи, овса и гороха. Я доволен его производительностью и высокой работоспособностью. Потери минимальные. Такая техника позволяет поднять урожайность, что выгодно и хозяйству в целом, и механизатору.Сергей отметил и условия работы в кабине комбайна. Есть кондиционер, комфортное кресло. Процессы управления компьютеризированы.Механизатор закрытого акционерного общество «Невский» Александр Курчевский трудится на полях Собинского района. Собинцы и суздаляне – давние конкуренты в агробизнесе. Они ревностно следят за успехами друг друга и не стыдятся заимствовать у соседей все самое передовое, позволяющее добиваться высоких урожаев.Александр три сезона отработал на комбайне RSM 161. Отметил, что в уборочную не теряет ни минуты: техника помогает повысить ритм работы.- У нас большие посевные площади заняты зерновыми культурами, - рассказал он. – Погода нестабильная, поэтому нужно как можно скорее убрать урожай. Благодаря сочетанию двух барабанов и большой площади системы очистки обеспечивается сверхчистый обмолот, что очень важно. Комбайн обеспечивает отличную производительность – до 40 тонн в час. Как механизатор я доволен его мобильностью и управляемостью. Находиться в кабине в течение всего рабочего дня тоже очень комфортно, сразу видно, что производитель о нас, механизаторах, позаботился: кресло можно настроить под себя, в жару кондиционер выручает. Ну, а главное, волноваться за надежность не приходится. Машина огромная, а слушается меня беспрекословно. Отработала весь сезон четко, только масло меняли.Фото. Комбайн RSM 161.Стоит отметить, что RSM 161, на котором трудится Александр Курчевский, был первым комбайном данной модели, приобретенным этим хозяйством. После этого в парке появилось еще два, в том числе в текущем 2023 году.Ежегодно поля Владимирской области пополняют новые зерноуборочные комбайны Ростсельмаш. И своим выбором наши аграрии остаются довольны.Ежегодно поля Владимирской области пополняют новые зерноуборочные комбайны Ростсельмаш. И своим выбором наши аграрии остаются довольны.Реклама. ООО «Технический центр «Ополье»