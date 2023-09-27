Двоих жителей Селивановского района обвиняют в незаконной рубке лесных насаждений с причинением многомиллионного ущерба.

Двоих жителей Селивановского района обвиняют в незаконной рубке лесных насаждений с причинением многомиллионного ущерба. Об этом сообщила пресс-службаСотрудники полиции и регионального УФСБ провели оперативные мероприятия и выяснили, что 44-летний и 51-летний мужчины целый год незаконно валили деревья на территории Селивановского лесничества. Подозреваемые прикрывались фиктивными договорами купли-продажи. Жители выпилили более тысячи кубометров леса, причинённый ущерб оценивается в 17 млн рублей.В отношении фигурантов возбуждено уголовное дело. Обвиняемые находятся пол подпиской о невыезде.