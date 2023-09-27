По предварительным данным, 22 сентября этого года пьяный подозреваемый вместе с подругой приехали ночью во Владимир. Они отправились на работу к ее супругу. Как сообщают в Следственном

По предварительным данным, 22 сентября этого года пьяный подозреваемый вместе с подругой приехали ночью во Владимир. Они отправились на работу к ее супругу. Как сообщают в Следственном комитете, 24-летний подозреваемый на почве личной неприязни попытался убить мужчину. Он несколько раз ударил его ножом. Потерпевшему удалось выжить – он сопротивлялся. Кроме того, на место вовремя подоспели