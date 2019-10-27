Полиция отпустила под залог троих подозреваемых по делу о гибели 39 человек, тела которых были найдены в грузовике в английском городе Грейс (графство Эссекс). Еще двое подозреваемых остаются под стражей. Одному из них предъявлены обвинения.

Полиция отпустила под залог троих подозреваемых по делу о гибели 39 человек, тела которых были найдены в грузовике в английском городе Грейс (графство Эссекс).Так, на свободу вышли мужчина и женщина, жители города Уоррингтон, а также 46-летний мужчина, задержанный ранее в аэропорту Станстед. Их отпустили до середины ноября. Затем они должны явиться в суд, который примет решение о необходимости ограничения их свободы в будущем.Еще двое подозреваемых остаются под стражей. Это мужчина, задержанный 26 октября в порту Дублина, и водитель грузовика — 25-летний житель Северной Ирландии Морис Робинсон.На данный момент обвинения предъявлены только Робинсону. Его обвиняют в причастности к смерти 39 человек, вступлении в сговор для незаконной перевозки людей через границу, пособничестве нелегальной иммиграции, а также отмывании денег. Он предстанет перед судом 28 октября, пишет ТАСС.Тела 39 человек: 31 мужчины и восьми женщин — были обнаружены в фуре-рефрижераторе в промышленной зоне Грейса 23 октября. По предварительным данным, смерть наступила в результате переохлаждения. Гражданство погибших пока не установлено. Возможно, они приехали из Китая или Вьетнама.