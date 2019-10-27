Российский дуэт Александра Бойкова/ Дмитрий Козловский стали победителями второго этапа гран-при по фигурному катанию в канадском Кэлоуне. Александр и Дмитрий выиграли соревнования спортивных пар.

Российский дуэт Александра Бойкова/ Дмитрий Козловский стали победителями второго этапа гран-при по фигурному катанию в канадском Кэлоуне. Александр и Дмитрий выиграли соревнования спортивных пар.Победу Бойковой и Козловскому принесла оценка 216,71 балла, полученная по сумме короткой и обязательной программ. Это лучший результат в их карьере. На втором месте канадцы Кирстен Мур-Тауэрс и Майкл Маринаро (208,49). Третий результат у еще одной российской пары Евгения Тарасова/ Владимир Морозов — 202,29."Чувствуем себя отлично. Мы хорошо выполнили свою работу. А следующий раз выступим ещё лучше", — приводит слова Александры Бойковой РИА Новости. "Это было отличное выступление. Все эмоции остались на площадке", — поддержал партнершу Дмитрий Козловский.