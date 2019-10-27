Ведущая Алена Водонаева на протяжении двух лет работала на популярном канале RU.tv. Многих интересовал вопрос, почему звезда отказалась от своего престижного места, и, наконец, актриса раскрыла всю правду

Ведущая Алена Водонаева на протяжении двух лет работала на популярном канале RU.tv. Многих интересовал вопрос, почему звезда отказалась от своего престижного места, и, наконец, актриса раскрыла всю правдуЗнаменитость опубликовала на своей странице в социальной сети Инстаграм пост, в котором и рассказала всю подноготную. По словам бывшей участницы проекта "Дом-2", причиной стали постоянные прямые эфиры. Они обязывают быть привязанной к Москве, к графику."Когда у тебя на неделе несколько прямых эфиров, ты не можешь надолго улететь или уехать", – объяснила Алена.Водонаева ушла с канала, когда они с ее вторым супругом – музыкантом Алексеем Косинусомначали много и активно путешествовать. Она утверждает, что совмещать работы и поездки было невозможно."Выбор был сделан", – резюмировала актриса.Ведущая утверждает, что слишком свободная для таких рамок. "Хотя на RU.tv два года продержалась в таком режиме", – подчеркнула звезда.25 Окт 2019 в 10:24 PDTТем временем Алене удалось сохранить теплые дружеские отношения с коллективом и с бывшим начальником. "А Мила, с которой мы подружились наRU.tvеще в 2016 году, стала моим директором", – гордо заявила знаменитость.