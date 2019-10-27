Певице Алле Пугачевой уже 70 лет. Но это не мешает исполнительнице оставаться в тонусе и следить за собой.

Певице Алле Пугачевой уже 70 лет. Но это не мешает исполнительнице оставаться в тонусе и следить за собой.Накануне муж артистки – Максим Галкин опубликовал пост на своей странице в социальной сети Инстаграм, который Примадонна в последствие репостнула. На снимке она позирует вместе со своим маленьким сыном Гарри."Аллочка с Гарюшей😘", – подписал фото отец семейства.В кадре знаменитость буквально сияет от счастья. Она выглядит на удивление свежо и молодо. На ней коротенькое пальто ярко-красного цвета и черные замшевые ботильоны с золотыми пряжками. Волосы Пугачева накрутила и собрала в высокий хвост.26 Окт 2019 в 12:40 PDTПервым делом фолловеры обратили внимание на стройные ноги Аллы Борисовны. "Как юная девочка!", "Из-за таких красоток нам пенсионный возраст подняли! Так держать! 👍👍👍😁", "Боже, какие ножки, не у всех такие в 20 лет!", "Алла Борисовна, вы невероятная, восхищаюсь!", "Настоящая королева", – заваливали комплиментами звезду восторженные поклонники."Возраст вам только к лицу!", – отметил обожатель.Тем не менее, некоторые посчитали, что Пугачева прибегла к помощи фоторедакторов. "Браво фотошопу", – съязвил злопыхатель.