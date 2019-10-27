Певица разместила в Инстаграме снимок,
спровоцировавших домыслы поклонников о ее тайном бракосочетании. Ани Лорак
предстала в белом платье и с цветами.
Певица разместила в "Инстаграме" снимок,
спровоцировавших домыслы поклонников о ее тайном бракосочетании. Ани Лорак
предстала в белом платье и с цветами.
На фото артистка выглядит очень
счастливой. "Пусть любовь согревает в холодное время", – подписала фото певица. Поклонники
предположили, что Ани Лорак сыграла свадьбу с новым возлюбленным – 26-летним украинским саунд-продюсером лейбла "Black Star" Егором
Глебом.
Подписчики Ани Лорак очень обрадовались
за любимую артистку, которая около года назад пережила измену мужа
и непростой развод, передает . "Снова эти прекрасные глазки засияли!", "Как
будто свадебное фото", "Невеста прямо!", "Вам идет любовь", – написали
в комментариях фолловеры.
Впрочем,
нашлись и злопыхатели, отмечающие, что на фотографии выглядит слишком молодо и явно
перестаралась с редактурой снимка. "С первого взгляда на фото не поняла,
что это . Скорее всего с фотошопом перестарались", "Смотрится как
карикатура", – заявили хейтеры.