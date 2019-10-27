Певица разместила в Инстаграме снимок, спровоцировавших домыслы поклонников о ее тайном бракосочетании. Ани Лорак предстала в белом платье и с цветами.

Певица разместила в "Инстаграме" снимок,спровоцировавших домыслы поклонников о ее тайном бракосочетании. Ани Лоракпредстала в белом платье и с цветами.На фото артистка выглядит оченьсчастливой. "Пусть любовь согревает в холодное время", – подписала фото певица. Поклонникипредположили, что Ани Лорак сыграла свадьбу с новым возлюбленным – 26-летним украинским саунд-продюсером лейбла "Black Star" ЕгоромГлебом.Подписчики Ани Лорак очень обрадовалисьза любимую артистку, которая около года назад пережила измену мужаи непростой развод, передает . "Снова эти прекрасные глазки засияли!", "Какбудто свадебное фото", "Невеста прямо!", "Вам идет любовь", – написалив комментариях фолловеры.Впрочем,нашлись и злопыхатели, отмечающие, что на фотографии выглядит слишком молодо и явноперестаралась с редактурой снимка. "С первого взгляда на фото не поняла,что это . Скорее всего с фотошопом перестарались", "Смотрится каккарикатура", – заявили хейтеры.