Слухи о романе певицы Анны Седоковой с баскетболистом из Латвии Янисом Тимми ходят уже несколько месяцев. Наконец, исполнительница подтвердила догадки.

Слухи о романе певицы Анны Седоковой с баскетболистом из Латвии Янисом Тимми ходят уже несколько месяцев. Наконец, исполнительница подтвердила догадки.Артистка опубликовала на своей странице в социльной сети Инстаграм новый пост. На снимке она всем телом прижимается к спортсмену. Пара буквально светится от счастья."Люблю!", – публично заявила звезда российского шоу-бизнеса.Поклонники пришли в восторг. Они наперебой стали желать Янису и Анне счастья. Кроме того, многие отметили, что молодые люди очень гармонично смотрятся вместе. "Пусть ваша любовь будет вечной!", "Аня! Очень рада, что у тебя все налаживается❤️", "Рада за вас. Очень🔥😍!", "Шикарны!", "Красивая пара!", "Как вы подходите друг другу❤", "Счастья вам огромного, чтоб оно заполняло все уголки вашего сердца💜", – радовались за обожаемую певицу фананты.26 Окт 2019 в 4:21 PDT"Через месяц разойдутся😁", – сострил завистливый злопыхатель.Напомним, что Тимми женат и у него есть сын – Кристиан. Но баскетболист, как порядочный мужчина, обещал развестись. Тем временем, супруга спортсмена Санна узнала о его новом романе из прессы. Она винит Седокову в крушении своего брака.