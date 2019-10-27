Чемпион Испании Барселона не будет продлевать контракт с главным тренером Эрнесто Вальверде, который истекает в мае следующего года. Клуб намерен пригласить голландского специалиста Рональда Кумана.

Чемпион Испании "Барселона" не будет продлевать контракт с главным тренером Эрнесто Вальверде, который истекает в мае следующего года. Клуб намерен пригласить голландского специалиста Рональда Кумана.В настоящее время 56-летний Куман связан контрактом со сборной Голландии и вряд ли оставит ее до чемпионата Европы. Но после европейского первенства не исключен вариант возвращения Рональда в "Барселону". Уже в роли тренера.Рональд Куман был сильнейшим защитником "Барселоны" в 1989-1995 годы. Он четыре раза выигрывал звание чемпиона Испании и Кубок чемпионов. Причем именно Куман забил победный мяч в ворота итальянской "Сампдории" в 1992 году.