Российский гонщик итальянской команды Торо Россо Даниил Квят поделился впечатлениями от квалификации Гран-при Мексики, по итогам которой он занял девятое место и в воскресенье начнет гонку с пятого ряда стартового поля.

Российский гонщик итальянской команды "Торо Россо" Даниил Квят поделился впечатлениями от квалификации Гран-при Мексики, по итогам которой он занял девятое место и в воскресенье начнет гонку с пятого ряда стартового поля."Я доволен результатом. Из команд средней группы нас опередили только гонщики "Макларен", – приводит слова Квята F1News.Ru. – Я хорошо проехал круги в свободной практике, да и квалификация прошла без проблем. Мне удалось сложить вместе все составляющие"."Гонка предстоит сложная, но интересна. Возможно, старт на шинах Soft – не лучший вариант. Но не думаю, что это испортит нам день, так что шансы будут", – подвел итог россиянин.