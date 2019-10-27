Каршеринговый автомобиль столкнулся с маршрутным автобусом в Санкт-Петербурге. В результате аварии, попавшей в объектив камеры уличного наблюдения, погибли два человека. Еще двое, в том числе – несовершеннолетний, получили травмы и были доставлены в больницу.

Камера наблюдения запечатлела момент фатальной аварии, произошедшей вечером в минувшую субботу, 26 октября, на пересечении Коломяжского проспекта и Парашютной улицы в Приморском районе Санкт-Петербурга.На записи видно, как каршеринговый Hyundai Solaris совершил левый поворот. В тот момент, когда он пересекал полосу встречного движения, в него врезался автобус ПАЗ.Водитель маршрутного транспортного средства, обнаруживший на своем пути легковушку, пытался уйти от столкновения и сместился правее, но в итоге протаранил прокатный автомобиль.После этого Hyundai отлетел в сторону, врезался в ограждение и столкнулся с Audi Q3.Местные СМИ, со ссылкой на пресс-службу регионального УГИБДД, сообщают, что в результате аварии погибли два человека – мужчина и женщина, находившихся в салоне каршеринга.Пор предварительным данным, пострадали еще два человека – водитель Hyundai, госпитализированный с травмами средней степени тяжести, и его несовершеннолетний пассажир, доставленный в больницу в тяжелом состоянии.