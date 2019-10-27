Лучший бомбардир Зенита Артем Дзюба не попал в стартовый состав чемпионов России на матч 14 тура с Крыльями Советов. Футболист начнет встреч на скамейке запасных.

Лучший бомбардир "Зенита" Артем Дзюба не попал в стартовый состав чемпионов России на матч 14 тура с "Крыльями Советов". Футболист начнет встреч на скамейке запасных.В матче Лиги чемпионов против немецкого "РБ Лейпциг" Артем получил небольшое повреждение, и тренер "Зенита" Сергей Семак решил его поберечь. Однако не исключено, что Дзюба все же выйдет на замену.В нынешнем сезоне 31-летний нападающий принял участие во всех 13 матчах "Зенита" в чемпионате России и забил в них восемь мячей. В прошлом туре Артем записал на свой счет три гола в ворота "Ростова".