41-летняя знаменитость продемонстрировала отличную физическую форму. Екатерина Климова поделилась с поклонниками в Инстаграме игривым селфи.

41-летняязнаменитость продемонстрировала отличную физическую форму. Екатерина Климоваподелилась с поклонниками в "Инстаграме" игривым селфи.Звезда театра и кино сфотографировалась после тренировки.Несмотря на сумасшедший график съемоки выступлений, она всегда оставляет свободные часы для спорта. Артистка имногодетная мама понимает, насколько важно быть в хорошей форме.Во время посещения тренажерного залаЕкатерина Климова сделала селфи, на котором похвасталась точеной сексуальнойфигурой. Фото она опубликовала в Сторис. Тонкая талия, стройные ноги и ниграмма лишнего веса – ее телу могут позавидовать даже 20-летние девушки.Отметим, Екатерина Климова частопубликует в своем "Инстаграм" игривые пикантные фото. То артистка оголит плечи,то предстанет в халатике, демонстрируя голые ноги. Ее снимки неизменно вызываютвосхищение поклонников, которые оставляют ей массу лестных комментариев.Многие уверены в том, что брак с актеромГелойМесхи, распавшийся летом этого года, был дляпоследним. Почитатели звезды считают, что такая красивая женщина одна надолгоне останется. Кстати, ходят слухи, что у артистки уже наметился новые роман, новсе его подробности пока хранятся в секрете.18 Окт 2019 в 2:58 PDTОбщая дочь и ГелыМесхи очень похожа на отца. Малышка уже проявляет артистическиеспособности.