41-летняя
знаменитость продемонстрировала отличную физическую форму. Екатерина Климова
поделилась с поклонниками в Инстаграме игривым селфи.
41-летняя
знаменитость продемонстрировала отличную физическую форму. Екатерина Климова
поделилась с поклонниками в "Инстаграме" игривым селфи.
Звезда театра и кино сфотографировалась после тренировки.
Несмотря на сумасшедший график съемок
и выступлений, она всегда оставляет свободные часы для спорта. Артистка и
многодетная мама понимает, насколько важно быть в хорошей форме.
Во время посещения тренажерного зала
Екатерина Климова сделала селфи, на котором похвасталась точеной сексуальной
фигурой. Фото она опубликовала в Сторис. Тонкая талия, стройные ноги и ни
грамма лишнего веса – ее телу могут позавидовать даже 20-летние девушки.
Отметим, Екатерина Климова часто
публикует в своем "Инстаграм" игривые пикантные фото. То артистка оголит плечи,
то предстанет в халатике, демонстрируя голые ноги. Ее снимки неизменно вызывают
восхищение поклонников, которые оставляют ей массу лестных комментариев.
Многие уверены в том, что брак с актером
Гелой
Месхи, распавшийся летом этого года, был для
последним. Почитатели звезды считают, что такая красивая женщина одна надолго
не останется. Кстати, ходят слухи, что у артистки уже наметился новые роман, но
все его подробности пока хранятся в секрете.
18 Окт 2019 в 2:58 PDT
Общая дочь и Гелы
Месхи очень похожа на отца. Малышка уже проявляет артистические
способности.