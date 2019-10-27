Рассуждения о захвате Калининградской области доктор военных наук Константин Сивков назвал фантазиями.

Рассуждения о захвате Калининградской области доктор военных наук Константин Сивков назвал фантазиями.Ранее старший научный сотрудник американского Джеймстаунского фонда доктор Ричард Хукер сообщил, что, согласно его прогнозу, Россия потеряет Калининградскую область, если вступит в конфликт со странами НАТО в Прибалтике. К тому же у России есть ядерное оружие, и она может его применить, добавил Хукер. И такая ситуация чрезвычайно опасна для США.В сентябре издание Breaking Defense, сославшись на командующего ВВС США в Европе и Африке Джеффри Ли Харригана, сообщила о разработке Пентагоном системы уничтожения ПВО анклава на случай агрессии со стороны России. Система будет включать массированные атаки с земли, воздуха, из космоса и кибератаки.Руководитель Центра анализа мировой торговли оружием Игорь Коротченко назвал подобные заявления хвастливыми и глупыми и охарактеризовал систему ПВО Калининградской области очень надежной, передает РИА Новости.