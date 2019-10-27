все страны Европы, за исключением России и Белоруссии, в ночь на воскресенье 27 октября переходят на зимнее время и переводят стрелки часов на час назад.

Министерство транспорта и коммуникаций Финляндии информирует, что все страны Европы, за исключением России и Белоруссии, в ночь на воскресенье 27 октября переходят на зимнее время и переводят стрелки часов на час назад.В 4 часа утра 27 октября одновременно во всех государствах будет изменено время. Процесс всегда проходит в одни и те же дни — последнее воскресенье марта и октября. Это важно, например, для международных железнодорожных и воздушных перевозок​​​.По данным министерства, раннее воскресное утро было выбрано, поскольку объем трафика в этот промежуток времени самый низкий, передает РИА Новости.Весной 2019 года Европарламент проголосовал за инициативу Финляндии о прекращении практики перевода стрелок часов в Евросоюзе. Решение по этому вопросу должно вступить в силу в 2021 году.