Ночь приостановила поиски самолета Сеssna 172 и пилота, пропавших в Пермском крае.

Ночь приостановила поиски самолета Сеssna 172 и пилота, пропавших в Пермском крае. Утром 26 октября частный самолет вылетел из деревни Нижнее Городище Частинского района в поселок Фролы, пишет ТАСС.Поиски летчика осложняет плохая погода, но за световой день 162 человека, 26 единиц техники и два вертолета осмотрели 30 квадратных километров на земле и 600 квадратных километров с воздуха.Как считается, самолет пилотировал председатель федерации спорта сверхлегкой авиации края Геннадий Белоглазов. Поисково-спасательные работы возобновятся утром 28 октября.Следователи Уральского следственного управления на транспорте СК России начали доследственную проверку.