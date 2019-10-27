Американский лидер Дональд Трамп подтвердил, что террорист номер один – главарь группировки игиловцев (запрещено в России) Абу Бакра аль-Багдади ликвидирован.

Американский лидер Дональд Трамп подтвердил, что террорист номер один – главарь группировки игиловцев (запрещено в России) Абу Бакра аль-Багдади ликвидирован.Спецназ США провел опасную операцию на севере Сирии. Никто из военнослужащих не пострадал. Большинство боевиков было уничтожено, 11 детей удалось вывести из жилого комплекса, где находился преступник. Но аль-Багдади, пытаясь скрыться в подземном туннеле, увел с собой троих ребят. Туннель заканчивался тупиком, сообщает CNN. Поняв, что бежать некуда, террорист взорвал себя и детей при помощи пояса смертника. Умер как трус – убегая и в слезах, подытожил Трамп.Личность аль-Багдади уже подтверждена экспертизой.Трамп поблагодарил Россию, Турцию и Ирак за помощь. По его словам, Россия повела себя отлично, пропустив вертолеты США над контролируемой территорией, передает канал "Россия 24". При этом в РФ не знали о готовящейся операции, подчеркнул Трамп.По его словам, наблюдать за операцией было все равно что смотреть кино, передает РИА Новости.Операция по ликвидации экстремиста началась 5 месяцев назад со сбора разведданых о его местонахождении, написал твит командующий "Силами демократической Сирии" Мазлюм Абди, а также поблагодарил всех участников операции.Аль-Багдади, настоящее имя — Ибрагим Авад Ибрагим аль-Бадри. Главарь игиловцев (запрещено в РФ) с 2014 года, когда объявил с минарета о создании "исламского халифата" на Ближнем Востоке.