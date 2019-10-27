В ночь на 27 октября в одной из питерских квартир было обнаружено тело женщины 1973 года рождения с колото-резаными ранениями. Женщину убил 12-летний сын. В полиции сообщили, что мальчик поливал мать кипятком из чайника и вырезал части тела одним из острых предметов — на месте полиция обнаружила нож, ножницы, пинцет, шампур и фонарик.

В ночь на 27 октября в одной из питерских квартир было обнаружено тело 46-летней женщины с колото-резаными ранениями, сообщает Следком. Как уточняет портал 78.ru, женщину убил 12-летний сын. В полиции журналистам сообщили, что мальчик поливал ее кипятком из чайника и вырезал части тела каким-то острым предметом — на месте полиция обнаружила нож, ножницы, пинцет и шампур.Установлено, что у мальчика есть брат-близнец. Оба ребенка — умственно отсталые. Во время убийства в квартире находился пьяный отец — муж жертвы. осознав произошедшее, он позвонил своим родителям, а уже те вызвали полицию.Соседи семьи рассказали корреспондентам "Пятого канала", что убитая часто была в пьяном состоянии. Однако пьяные скандалы обычно не перерастали в серьезные конфликты. "Фонтанка" сообщает, что ребенок мог расправиться с матерью, устав от постоянных пьянок родителей. Семья находится на контроле у социальных служб — алкоголь наливали и детям.Так как братьям по 12 лет, они не попадают под уголовную ответственность. Сейчас социальным службам предстоит определить место их содержания, вероятно, им станет спецучреждение.