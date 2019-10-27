Игровой день в регулярном чемпионате Континентальной хоккейной лиги начался в Новосибирске, где Сибирь принимала магнитогорский Металлург. Уступая 0:2, сибиряки забросили три шайбы и добились победы в дополнительное время с результатом 3:2.

Игровой день в регулярном чемпионате Континентальной хоккейной лиги начался в Новосибирске, где "Сибирь" принимала магнитогорский "Металлург". Уступая 0:2, сибиряки забросили три шайбы и добились победы в дополнительное время с результатом 3:2.В первом периоде разыгравшиеся в последнее время гости забросили две шайбы. Сначала отличился Николай Кулемин и Богдан Потехин. Счет 2:0 в пользу уральцев сохранялся до 50 минуте матча. Казалось, что ничто не помешает "Металлургу" пятую победу подряд.Но Юкка Пельтола и Владимир Первушин мене, чем за минуту восстановили равновесие. Основное время завершилось вничью 2:2. В дополнительной пятиминутке Пельтола забросил третью шайбу и принес "Сибири" победу 3:2.У "Сибири" стало 28 очков, и она занимает четвертое место в Восточной конференции. "Металлург" с 23 очками идет седьмым.