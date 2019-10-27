До того, как лидеры России и Турции согласовали меморандум о взаимопонимании по Сирии, Соединенные Штаты явно готовились к разделу этой страны - это было понятно по американским действиям в некоторых районах. Об этом рассказал в сюжете программы Москва. Кремль. Путин на телеканале Россия 1, посвященном встрече президентов Путина и Эрдогана в Сочи, министр иностранных дел России Сергей Лавров.

До того, как лидеры России и Турции согласовали меморандум о взаимопонимании по Сирии, Соединенные Штаты явно готовились к разделу этой страны — это было понятно по американским действиям в некоторых районах. Об этом рассказал в сюжете программы "Москва. Кремль. Путин" на телеканале "Россия 1", посвященном встрече президентов Путина и Эрдогана в Сочи, министр иностранных дел России Сергей Лавров."Соединенные Штаты и подконтрольная им коалиция активнейшим образом обустраивали быт, создавали условия для электроснабжения и водоснабжения, и особо не скрывали, что хотят создать там квазигосударство. И сегодняшний меморандум имеет значение еще и потому, что любые сепаратистские игры на территории Сирии были категорически отвергнуты", — сказал глава МИД России."Не позволим создания каких-либо сепаратистских организаций. Турция и Россия этого не позволят!" – отметил Эрдоган.Итоги многочасовых переговоров России и Турции в Сочи оказались настолько важны для всего мира и, в частности, Ближнего Востока, что американский президент Дональд Трамп стабилизацию ситуации тут же записал на свой счет. Так и сказал: это все благодаря США."Ну, мы же с вами знаем: поражение — всегда сирота, а у победы очень много отцов", — прокомментировал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.