По данным полиции, шестнадцать человек получили огнестрельные ранения в результате стрельбы на вечеринке в США. Двое пострадавших скончались. Правоохранителям не удалось задержать стрелка по горячим следам.

Злоумышленник открыл огонь по участникам частной вечеринки в городе Гринвилле, расположенном в штате Техас на юге США. Инцидент произошел около полуночи в минувшую субботу, 27 октября. В тот момент на мероприятии находилось около 750 человек.По предварительным данным, неизвестный преступник стрелял по людям из полуавтоматической винтовки. Задержать стрелка по горячим следам не удалось. Его личность и мотивы пока не установлены.В результате инцидента погибли два человека, еще четырнадцать пострадавших получили пулевые ранения и были госпитализированы, об этом сообщил в ходе брифинга один из руководителей окружной полиции.В настоящее время правоохранители ведут активные поиски убийцы.