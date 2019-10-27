Синоптики Росгидромета в воскресенье предупредили о сильном ветре в Москве и области.

Синоптики Росгидромета в воскресенье предупредили о сильном ветре в Москве и области. Как ожидается, порывы до 20 метров в секунду начнутся с 17:00 по московскому времени 27 октября и сохранятся в ночь на понедельник.Главное управление МЧС по Москве призвало жителей к осторожности и попросило избегать рекламных щитов и шатких конструкций, пишет ТАСС. Также спасатели рекомендовали не оставлять автомобили под деревьями.