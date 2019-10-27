Начальник ОМВД России по Вязниковскому району привлечен к административной ответственности в виде административного штрафа в размере 3 000 рублей

Врио руководителя Владимирского УФАС России рассмотрел дело, возбужденное Владимирским УФАС России, в отношении начальника ОМВД России по Вязниковскому району.В сентябре прошлого года должностным лицом заказчика была утверждена документация на оказание услуг по медицинскому осмотру (предрейсовому, послерейсовому) водителей транспортных средств.Заместитель руководителя Владимирского УФАС России установил, что в рассматриваемом случае, должностное лицо заказчика утвердило аукционную документацию с нарушением требований, предусмотренных законодательством Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок.Рассмотрев материалы дела, Врио руководителя Владимирского УФАС России признал должностное лицо – начальника ОМВД России по Вязниковскому району виновным в совершении административного правонарушения и привлек к административной ответственности в виде административного штрафа в размере 3 000 рублей в доход бюджета.