США провели в Сирии спецоперацию против лидера террористической организации Исламское государство (запрещена в России) Абу Бакра аль-Багдади.

Defense One сообщает, что США провели в Сирии спецоперацию против "лидера" террористической организации "Исламское государство" (запрещена в России) Абу Бакра аль-Багдади.Есть версия, что террорист сам себя подорвал. Но официального подтверждения эта информация не имеет, передает РИА Новости.Вероятно, слова президента США о "важном заявлении", которое он должен сделать днем, могут быть связаны с новостями из Сирии.До этого Трамп написал в Twitter, что "произошло что-то очень значительное", но не уточнил, что именно.