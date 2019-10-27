Жестокая игра привела к настоящей драке на поле. Матч Зенит-2 против Торпедо-Владимир проходил на стадионе Смена в Санкт-Петербурге.

На поле питерского стадиона "Смена" прошел самый важный матч для "Торпедо-Владимир" Первенства ПФЛ. Противником выступил фаворит соревнований и сильнейший соперник "Зенит-2". Матч выдался довольно непростым: тяжелые погодные условия и настрой футболистов превратили игру в настоящее поле сражений.Первый гол прилетел в ворота черно-белым. Практически все время торпедовцы пытались уровнять счет. И только к 80-й минуте счет удалось сравнять. Гол в ворота соперника забил 18-летний Илья Жаров.В добавленное время изменить ситуацию в свою пользу ни одной из команд не удалось. И обычная игра превратилась в настоящее противостояние. Игроки на последних секундах уже начали толкаться, борясь за позиции в штрафной зоне, а после и вовсе схватка привела к драке. Игроков разнимал главный тренер "Зенита-2" Владислав Радимов.По итогу матча "Торпедо" заняли 4 строчку турнирной таблицы. Следующая игра пройдет 2 ноября во Владимире с командой "Луки-Энергия" из города Великие Луки.