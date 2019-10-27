Игровой день в регулярном чемпионате Национальной хоккейной лиги завершился тремя встречами, одна из которых прошла на открытой площадке. Виннипег Джетс принимал Калгари Флеймз и выиграл 2:1.

Игровой день в регулярном чемпионате Национальной хоккейной лиги завершился тремя встречами, одна из которых прошла на открытой площадке. "Виннипег Джетс" принимал "Калгари Флеймз" и выиграл 2:1.Матч двух канадских клубов собрал аудиторию в 33 тысячи зрителей. Защитник "Виннипега" Дмитрий Куликов отыграл 22 минуты, но очков не набрал. "Анахайм Дакс" в гостях победил "Колорадо Эвеленаш" в гостях с результатом 5:2. Российский нападающий Валерий Ничушкин отыграл 7 минут, но результативных действий не совершил. Валерий не может забросить шайбу на протяжении 80 матчей."Миннесота Уайлд" дома была сильнее "Лос-Анджелес Кингз" 5:1. Илья Ковальчук оказался причастен к единственному голу "королей", отдав голевую передачу. На счету российского нападающего три гола пять результативных пасов.