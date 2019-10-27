Курды заявили об окончательном отводе своих бойцов от сирийско-турецкой границы. Их заменяют пограничники правительственных сил, сообщает телеканал Россия 24.

Курды заявили об окончательном отводе своих бойцов от сирийско-турецкой границы. Их заменяют пограничники правительственных сил, сообщает телеканал "Россия 24".Сирийская армия уже достигла границы с Турцией к северо-востоку от города Рас-эль-Айн. Военнослужащие вошли в населенные пункты Аль-Кисра и Телль-Зияб, до этого установив контроль над десятками деревень и поселков в приграничной зоне.Отвод курдских военизированных формирований от границы с Турцией приветствовал официальный Дамаск. "Вывод этих вооруженных формирований в координации с сирийской армией лишит Турцию предлога для своей вероломной агрессии", — говорится в специальном заявлении сирийского МИД, выдержки из которого приводит ТАСС.Во внешнеполитическом ведомстве подчеркнули, что Сирия "примет в объятия своих сынов, окажет им помощь и вновь включит в сирийское общество".