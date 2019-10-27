Россия участвует в инициативе по облегчению долгового бремени стран Африки и списала государствам континента долги в общей сложности на 20 миллиардов долларов. После прошедшего в Сочи саммита Россия - Африка эту цифру стали активно обсуждать, в том числе в Интернете - почему-то умалчивая, что произошло это списание долгов почти 20 лет назад.

Россия участвует в инициативе по облегчению долгового бремени стран Африки и списала государствам континента долги в общей сложности на 20 миллиардов долларов, отметил на днях в ходе форума "Россия — Африка" в Сочи президент РФ Владимир Путин.Цифру стали активно обсуждать, в том числе в Интернете — почему-то умалчивая, что произошло это списание долгов почти 20 лет назад. Об этом обстоятельстве напомнил в эфире программы "Москва. Кремль. Путин" на телеканале "Россия 1" пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.По его словам, во-первых, это было сделано давно, это не результат последних нескольких дней. Во-вторых, это были невозвратные долги: "их можно было для галочки считать долгами, но они были невозвратными".Зато сейчас, отметил Песков, "расчистилось целое поле": наши компании имеют возможность зарабатывать деньги и платить больше налогов в российский бюджет.