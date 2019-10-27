Ни для кого не секрет, что Анджелина Джоли несколько лет назад лицом к лицу столкнулась с онкологическим заболеванием. Поэтому она, как никто другой, осведомлена по этому вопросу.

Ни для кого не секрет, что Анджелина Джоли несколько лет назад лицом к лицу столкнулась с онкологическим заболеванием. Поэтому она, как никто другой, осведомлена по этому вопросу.По словам актрисы, достижения в области иммунотерапии означают, что в настоящее время существуют целевые методы лечения. К ним относятся ингибиторы контрольных точек, которые помогают блокировать "плащ невидимости". Его надевают раковые клетки, чтобы избежать иммунной атаки."Ингибиторы PARP при использовании в сочетании с иммунотерапией могут повысить шансы на выживание у пациентов с раком молочной железы и яичников", – поведала знаменитость.Звезда считает, что человечеству предстоит пройти долгий и сложный путь, чтобы найти действенный способ лечения рака. Ведь на сегодняшний день надежного скринингового теста на рак яичников или простаты просто не существует."И нет эффективного целевого лечения наиболее агрессивных форм рака молочной железы", – добавила Джоли.24 Окт 2019 в 11:41 PDTТем временем, в семье Анджелины страшный недуг коснулся не только ее. Бабушка актрисы скончалась в 40 лет, а мать – в 50. "Я жила более десяти лет без мамы. Она увидела лишь старших внуков. Но из-за болезни не могла ни играть с ними, ни гулять. Я надеюсь, что мой выбор позволит мне жить немного дольше", – поделилась звезда.