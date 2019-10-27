Любовь Успенская любит эпатировать публику. На этот раз звезда решила использовать для этих целей Валерия Меладзе.

Любовь Успенская любит эпатировать публику. На этот раз звезда решила использовать для этих целей Валерия Меладзе.65-летняя Любовь Успенская выложила в своем Инстаграм откровенный снимок в Валерием Меладзе. Звезда в весьма коротком платье закинула на певца ногу. При этом Меладзе не растерялся и положил руку на бедро королеве шансона.Снимок был сделан в кулуарах празднования 10-летия Crocus City Hall. В Сети запруживали – что теперь скажет супруга музыканта экс-солистка "ВиаГры" Альбина Джанабаева. Не на шутку обеспокоился Телеграм-канал Dark Cosmo, напомнив, что буквально на днях Успенская сделала громкое заявление – артиста призналась, что никогда не носит нижнее белье.Так, по словам Успенской, она покупает себе красивое белье, но все трусы и лифчики лежат у нее дома в шкафу. "Главное, чтобы этот факт теперь не дошёл до Альбины Джанабаевой", – беспокоится автор канала.К слову, в комментариях подписчики в основном оставляли положительные отзывы, отмечая, что Успенская "еще огонь" и вообще "хороша и телом и душой". Но некоторых все же фото не впечатлило. Так, один из фанатов отметил, что такая поза "явно не для пожилых", а блогер Лена Миро, разместив фотографию Меладзе и Успенской в своем Телегам-канале, заметила, что у певца такое лицо, как будто его сейчас вырвет.26 Окт 2019 в 7:57 PDT"Впрочем, тут бы любой не удержался от рвотных позывов -– 70-летняя пьяная бабка на тебя ногу закинула", – язвительно заметила Миро.