Киев не готов к разведению войск в Донбассе — так оценивает ситуацию российский сенатор Алексей Пушков. Он прокомментировал видео встречи президента Украины Владимира Зеленского с националистами. Накануне Зеленский побывал в зоне разведения сил в Донбассе. После просмотра видео с этой встречи Пушков оценивает готовность к переговорам как нулевую.

Киев не готов к разведению войск в Донбассе — так оценивает ситуацию российский сенатор Алексей Пушков. Он прокомментировал видео встречи президента Украины Владимира Зеленского с националистами. Накануне Зеленский побывал в зоне разведения сил в Донбассе. После просмотра видео с этой встречи Пушков оценивает готовность к переговорам как "нулевую".В Золотом (Луганская область) Зеленский находился два дня, поехав туда сразу после визита в Японию. Пресс-служба главы государства сообщала, что он успел пообщаться с местными жителями и военными, чтобы узнать настроения по вопросу развода войск.Однако общение президента с "ветеранами АТО" не задалось. Встреча закончилась разговором на повышенных тонах. Президент говорил о необходимости отвода войск и требовал убрать оружие. Националисты обвиняли президента в капитуляции. В разговоре Зеленский довольно резко заявил, что он "президент, а не лох какой-то", которому можно выдвигать ультиматумы.Сегодня украинская журналистка Янина Соколова записала видеообращение к Зеленскому. В нем представитель прессы критикует главу государства за использование слэнговых словечек, тыканье и хамство в разговоре. И утверждает, что ей стыдно за такое поведение президента. Резкую оценку речи Зеленского дал и российский телеведущий Владимир Соловьев.Главное условие Киева для начала разведения войск на двух участках на линии соприкосновения в Донбассе в Золотом и Петровском — соблюдение перемирия в течение 7 дней. Ранее парламентская оппозиция обвинила президента и правительство страны в неспособности противостоять националистам.На встрече Контактной группы в Минске 1 октября стороны конфликта в Донбассе планировали договориться о начале разведения сил в Золотом и Петровском с 7 октября, однако процесс был сорван украинской стороной. Рамочное решение о разведении сил и средств в Донбассе подписано представителями Украины, ЛНР, ДНР, России и ОБСЕ в сентябре 2016 года. Документ предполагает создание зон безопасности на трех участках: у Золотого, Станицы Луганской и Петровского. На данный момент добиться этого удалось только у Станицы Луганской.