Белорусский лидер ищет способы уйти из-под российского влияния. Александр Лукашенко сделал ставку на США.

Белорусскийлидер ищет способы уйти из-под российского влияния. Александр Лукашенко сделалставку на США.Рассекречена сделка президента Белоруссиис Соединенными Штатами. Договариваясь о покупке казахской нефти, страна хочет завести на свой рынок американскиекомпании.В этом уверен сбежавший в Незалежную белорусскийполитолог Игорь Тышкевич. В своем канале на "Ютубе" он заявил, что казахская сторона предлагает белорусамзаключать договоры с компаниями, которые ведут разработку месторожденийТенгиз, Кашаган и Карачаганак.При этом он отметил, что в первом более 75% принадлежит американским фирмам; вовтором – итальянцам, а в Карачаганаке "русских вообще нет"."Таким образом, подшапкой о покупке якобы казахской нефти, вполне возможно, реальные коммерческиеконтракты будут заключаться с американскими компаниями", – уверен Тышкевич. Оннапомнил, что недавно "Беларусьнефть" решила получить лицензию на право покупкиамериканской нефти.16 Июл 2019 в 3:48 PDTПолитолог считает, что это вполне укладывается вформат политики Александра Лукашенко, которую тот проводит в последнее время. "Страна,которая находится под российским давлением, лихорадочно ищет другие точки опоры",– озвучил планы по предательству нашей страны эксперт.Тышкевич уверен, что США Беларусь становитсяинтересна, поскольку там есть интересы России и КНР. Тем более, что предлагает американцам выгодные условия: не тратиться, азарабатывать, предоставляя рынок сбыта. "Даже 10-12% рынка нефти – это ужеальтернатива российской нефти и политическое влияние", – сказал политолог.Эксперт полагает, что Украина тоже можетпоучаствовать в схеме . Для этого Россия должна была бы отказатьсяобеспечивать транспортные услуги, предложив нефтепровод Одесса-Броды, которыйсейчас не эксплуатируется.