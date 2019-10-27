Белорусский
лидер ищет способы уйти из-под российского влияния. Александр Лукашенко сделал
ставку на США.
Белорусский
лидер ищет способы уйти из-под российского влияния. Александр Лукашенко сделал
ставку на США.
Рассекречена сделка президента Белоруссии
с Соединенными Штатами. Договариваясь о покупке казахской нефти, страна хочет завести на свой рынок американские
компании.
В этом уверен сбежавший в Незалежную белорусский
политолог Игорь Тышкевич. В своем канале на "Ютубе" он заявил, что казахская сторона предлагает белорусам
заключать договоры с компаниями, которые ведут разработку месторождений
Тенгиз, Кашаган и Карачаганак.
При этом он отметил, что в первом более 75% принадлежит американским фирмам; во
втором – итальянцам, а в Карачаганаке "русских вообще нет".
"Таким образом, под
шапкой о покупке якобы казахской нефти, вполне возможно, реальные коммерческие
контракты будут заключаться с американскими компаниями", – уверен Тышкевич. Он
напомнил, что недавно "Беларусьнефть" решила получить лицензию на право покупки
американской нефти.
16 Июл 2019 в 3:48 PDT
Политолог считает, что это вполне укладывается в
формат политики Александра Лукашенко, которую тот проводит в последнее время. "Страна,
которая находится под российским давлением, лихорадочно ищет другие точки опоры",
– озвучил планы по предательству нашей страны эксперт.
Тышкевич уверен, что США Беларусь становится
интересна, поскольку там есть интересы России и КНР. Тем более, что предлагает американцам выгодные условия: не тратиться, а
зарабатывать, предоставляя рынок сбыта. "Даже 10-12% рынка нефти – это уже
альтернатива российской нефти и политическое влияние", – сказал политолог.
Эксперт полагает, что Украина тоже может
поучаствовать в схеме . Для этого Россия должна была бы отказаться
обеспечивать транспортные услуги, предложив нефтепровод Одесса-Броды, который
сейчас не эксплуатируется.