В новой редакции КОАПа может появиться новая статья.

Выбрасывание домашних питомцев на улицу предлагают приравнять к жестокому обращению с животными. Соответствующий законопроект уже направлен в Госдуму. Если животное , заведомо было оставлено в опасности, и оно погибло или получило увечье, это будет считаться преступлением.Сумма штрафа будет варьироваться в зависимости от тяжести противоправных действий. Вплоть до 300 тыс рублей...Или это будут исправительные работы, или уголовная ответственность до 2-х лет.Также в ГД рассматривают возможность понижения минимального возрастного порога за жестокое обращение с животными.