Заезды начнутся с 9 утра. Старт гонки в полдень.

Соревнования пройдут на территории АвтоДрома ДОСААФ - поворот на Аэропорт на выезде из Владимира. Самый зрелищный и бюджетный вид гонок. Свое мастерство может показать абсолютно любой автолюбитель. Даже юниоры с разрешения родителей. Нужны только права, машина и желание отлично провести время. Заезды начнутся с 9 утра. Старт гонки в полдень.Подробности у одного из организаторов гонок, Евгения Ерофеева."Любительские соревнования по скоростному маневрированию на личных автомобилях. Это очень безопасный вид спорта. Драйвовый. Интересный. Приглашаем всех, можно провести отличный спортивный уикенд, не выезжая за территорию города Владимира, покушать шашлыки, пообщаться с интересными людьми..."