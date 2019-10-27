Министр обороны России и президент Русского географического общества Сергей Шойгу вместе со спецпредставителем президента РФ по вопросам природоохранной деятельности, экологии и транспорта Сергеем Ивановым написали в МГУ географический диктант.

Министр обороны России и президент Русского географического общества Сергей Шойгу вместе со спецпредставителем президента РФ по вопросам природоохранной деятельности, экологии и транспорта Сергеем Ивановым написали в МГУ географический диктант.По мнению Шойгу, вопросы стали более познавательными и дают возможность что-то новое узнать по стране. Их цель – пробудить жажду знаний, а не отвратить от них. Кроме того, учитывается рост аудитории, ведь диктант в этом году пишут на 6 тысячах площадок в России и за ее пределами. Подготовиться, если ты ногами страну не протопал, за один день невозможно, добавил министр.Иванов пришел со шпаргалкой – карманным "Атласом офицера". Сразу всю книгу он не осилил, на диктанте ей не пользовался. Шойгу пообещал ему подготовить книгу в электронном формате. К тому же чиновник сравнил задание с прошлогодним, ему показалось, что в том диктанте было больше вопросов из области литературы, в этом – истории.Написал диктант и музыкант Сергей Шнуров. Он признался, что старался списать у Шойгу, но не сообщил, удачно ли, передает РИА Новости.Вместе с главой министерства обороны диктант писали и его подчиненные. В Национальном центре управления обороны РФ вместила почти тысячу участников. Диктант прошел под руководством статс-секретаря — заместителя министра обороны РФ Николая Панкова. Ранее Минобороны сообщало, что проверит знания в области географии у 230 тысяч военнослужащих и членов их семей, гражданских служащих и сотрудников министерства обороны, передает "Интерфакс".