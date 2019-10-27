Две девочки и мальчик погибли во время пожара в жилом доме в Рязанской области. Площадь возгорания составила около ста квадратных метров, огонь полностью уничтожил строение. Родители и их знакомая, находившаяся в гостях с двумя своими детьми, сумели спастись.

В ночь на воскресенье, 27 октября, в селе Сановка, расположенном в Шиловском районе Рязанской области произошла трагедия, унесшая три человеческих жизни.Пожарные справились с возгоранием в жилом доме, после чего на пожарище были обнаружены тела трех погибших – девочек 2015 и 2019 годов рождения, и их брата 2018 года рождения, об этом говорится в сообщении пресс-службы регионального управления Следственного комитета.Кроме того, по данным Прокуратуры Рязанской области, в момент пожара в доме находились родители погибших детей и их знакомая с двумя несовершеннолетними детьми. Им удалось покинуть загоревшееся здание.По факту произошедшего возбуждено уголовное дело по статье "Причинение смерти по неосторожности двум или более лицам", на месте ЧП работают эксперты, проводятся необходимые следственные действия.